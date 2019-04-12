2019-04-12T14:45:49+03:00
Общество

Судебные приставы Псковской области отправили домой четырех граждан Непала, Судана и Узбекистана

Все они нарушили правила пребывания на территории России
Дмитрий Мезенцев
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Выдворять иностранцев из страны приходится за государственный счетВыдворять иностранцев из страны приходится за государственный счетФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Судебные приставы завершили процедуру депортации четырех граждан Непала, Судана и Узбекистана.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области, все пойманные иностранцы нарушили правила пребывания на территории России.

Один из граждан Узбекистана был задержан полицией за незаконное осуществление трудовой деятельности. Другой гражданин Узбекистана, а также житель Непала не имели документов, разрешающих им пребывание на территории России. А гражданин Судана нарушил правила въезда в пограничную зону нашей страны.

Всех нарушителей обязали выплатить штраф размером от 1 до 2 тысяч рублей. После этого судебные приставы Псковской области доставили иностранцев в аэропорт Пулково Ленинградской области, откуда отправили их домой.

Всего за первые месяцы 2019 года, с территории региона было депортировано 46 человек. А за прошлый год судебными приставами по Псковской области было выдворено около 400 иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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