В Пскове на улице мужчина ударил и обокрал пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-12T16:31:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове на скамью подсудимых попадет местный 30-летний житель, который ударил и обокрал 64-летнюю бабушку.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, данное преступление он совершил в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина прогуливался по улице Свердлова. Там он заметил одинокую старушку, сидящую на скамейке. Он подошел и стал требовать отдать ему куртку. Бабушка, само собой, отказалась и посоветовала идти своей дорогой. После этого мужчина, рассвирепев, ударил женщину по лицу и вырвал надетую через плечо сумку. В сумке находились личные вещи, ключи от квартиры, две банковские карты и кошелек с тысячей рублей. С похищенным обвиняемый поспешил скрыться. Теперь за данное преступление он рискует провести ближайшие семь лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU