2019-04-12T17:49:28+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина попадет под суд за кражу рекламного проектора с крыши жилого дома

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Дмитрий Мезенцев
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Мужчина рисковал жизнью ради того, чтобы сесть в тюрьму на пять летМужчина рисковал жизнью ради того, чтобы сесть в тюрьму на пять летФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Пскове под суд попадет местный житель, укравший проектор с крыши дома № 70 на Рижском проспекте.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков», проектор принадлежал одному из частных предпринимателей, который оказывал рекламные услуги.

Обвиняемый гулял по улице и заметил световые рекламные изображения, проецируемые на дом напротив дома №70. Он взял необходимый инструмент и дождался наступления ночи. Добравшись до места, злоумышленник пробрался на балкон одиннадцатого этажа в доме №70 и перебрался на крышу. Болты креплений проектора он без особого труда открутил взятыми с собой ключами. Похищенный проектор мужчина спрятал на близлежащем пустыре. Затем он продал проектор, а все вырученные средства обвиняемый потратил на свои нужды.

За данное преступление ему теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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