2019-04-12T18:07:32+03:00
Происшествия

В Великих Луках мужчина угрожал убийством и получил наказание в 30 суток

Угрозы расправиться с водителем УАЗа великолучанин подкреплял выстрелами в автомобиль
Дмитрий Мезенцев
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Великолучанин угрожал водителю и стрелял в машинуВеликолучанин угрожал водителю и стрелял в машинуФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Великих Луках за угрозу убийством вынесли приговор 58-летнему жителю деревни Русаново.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, происшествие произошло на 295 километре трассы «Шимск-Великие Луки».

У осужденного возник конфликт с водителем автомобиля УАЗ-3154. В ходе конфликта он произнес в адрес потерпевшего фразу: «Я не шучу, я тебя завалю» и направил в его сторону заряженное ружье «ИЖ-27ЕМ». Далее, дабы еще больше запугать водителя «УАЗа», он дважды выстрелил в капот автомобиля. Затем он перезарядил ружье и сделал еще два выстрела поверх головы пассажира «УАЗа». Потерпевшие сразу же вызвали наряд полиции, и вооруженного стрелка задержали.

С учетом того факта, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, ему было назначено наказание в виде 30-ти суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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