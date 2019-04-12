Железнодорожное сообщение «Псков - Рига - Таллин» может возобновиться

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-12T19:07:27+03:00

Из Пскова до Риги и Таллина вскоре можно будет добраться поездом. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псков со столицами Эстонии и Латвии могут соединить поезда. Запуск регулярных рейсов по маршруту «Псков - Рига - Таллин» обсуждается сейчас властями Псковской области с руководством РЖД.

- Я думаю, что этот проект будет реализован в ближайшем будущем, - заявил в интервью агентству «диалог» губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, это позволит увеличить туристический поток.

- Мы развиваем совместные культурные программы, сотрудничаем по укреплению государственных границ, у нас довольно широкий двусторонний туристический поток, у которого есть серьёзные перспективы для роста, - сказал он.

КСТАТИ

В рамках программ приграничного сотрудничества с Латвией и Эстонией удалось привлечь 16,5 млн евро. На эти средства ведется ремонт приграничных трасс и уличных сетей населенных пунктов вблизи госграниц, ремонтируют коммуникации водоснабжения, реконструкции зданий, спортивных объектов и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU