Железнодорожное сообщение «Псков - Рига - Таллин» может возобновиться
Псков со столицами Эстонии и Латвии могут соединить поезда. Запуск регулярных рейсов по маршруту «Псков - Рига - Таллин» обсуждается сейчас властями Псковской области с руководством РЖД.
- Я думаю, что этот проект будет реализован в ближайшем будущем, - заявил в интервью агентству «диалог» губернатор Михаил Ведерников.
По его словам, это позволит увеличить туристический поток.
- Мы развиваем совместные культурные программы, сотрудничаем по укреплению государственных границ, у нас довольно широкий двусторонний туристический поток, у которого есть серьёзные перспективы для роста, - сказал он.
КСТАТИ
В рамках программ приграничного сотрудничества с Латвией и Эстонией удалось привлечь 16,5 млн евро. На эти средства ведется ремонт приграничных трасс и уличных сетей населенных пунктов вблизи госграниц, ремонтируют коммуникации водоснабжения, реконструкции зданий, спортивных объектов и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU