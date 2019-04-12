2019-04-12T19:07:27+03:00
Общество

Железнодорожное сообщение «Псков - Рига - Таллин» может возобновиться

Власти Псковской области обсуждают этот проект с РЖД
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Из Пскова до Риги и Таллина вскоре можно будет добраться поездом.Из Пскова до Риги и Таллина вскоре можно будет добраться поездом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Псков со столицами Эстонии и Латвии могут соединить поезда. Запуск регулярных рейсов по маршруту «Псков - Рига - Таллин» обсуждается сейчас властями Псковской области с руководством РЖД.

- Я думаю, что этот проект будет реализован в ближайшем будущем, - заявил в интервью агентству «диалог» губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, это позволит увеличить туристический поток.

- Мы развиваем совместные культурные программы, сотрудничаем по укреплению государственных границ, у нас довольно широкий двусторонний туристический поток, у которого есть серьёзные перспективы для роста, - сказал он.

КСТАТИ

В рамках программ приграничного сотрудничества с Латвией и Эстонией удалось привлечь 16,5 млн евро. На эти средства ведется ремонт приграничных трасс и уличных сетей населенных пунктов вблизи госграниц, ремонтируют коммуникации водоснабжения, реконструкции зданий, спортивных объектов и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Ведерников: Туризм — это целая система вызовов и ответов для Псковской области
В Великих Луках появится центр малой авиации
Михаил Ведерников: Будем расширять экономические возможности Псковской области
В Великих Луках мужчина угрожал убийством и получил наказание в 30 суток
В Пскове мужчина попадет под суд за кражу рекламного проектора с крыши жилого дома
В Пскове на улице мужчина ударил и обокрал пенсионерку
Судебные приставы Псковской области отправили домой четырех граждан Непала, Судана и Узбекистана
Мастер Псковского агротехнического колледжа Надежда Дормидонтова стала лучшей среди преподавателей области
Регина Кузьмина из Бежаницкого района стала лучшим воспитателем в Псковской области
Лучшим учителем года в Псковской области стал историк Данил Москаленко из Середкинской школы
В Пустошкинском районе в состоянии алкогольного опьянения мужчина убил свою знакомую
Великолучанка отдала почти миллион рублей телефонному мошеннику