Михаил Ведерников: Будем расширять экономические возможности Псковской области

СЕГОДНЯ 19:51 2019-04-12T19:51:51+03:00

Глава региона сформулировал ведущие направления для работ на ближайшие 10 лет.

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- Региону критически не хватает собственных средств и рабочих мест, - настаивает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

О перспективах развития он рассказал в интервью агентству «Диалог».

- На мой взгляд, наиболее перспективные сферы – это промышленность, в том числе кластер в Великих Луках и особая экономическая зона Моглино, и, в меньшей степени, туризм, - отметил глава региона.

Якорными проектами в промышленности он назвал инвестиционную площадку Дедовичской ГРЭС, вторую очередь «Кариогаза» и «титан-Полимер». Кроме того, будут приложены усилия по развитию транспортной инфраструктуры, созданию безвизового режима для иностранных граждан.

Говоря о туризме, предполагается в ближайшие 5-7 лет вложить порядка 12 млрд внебюджетных средств в реконструкцию и консервацию около 20 объектов. Среди них Мирожский и Псково-Печерский монастыри. Речь идет, в том числе, о создании инженерных коммуникаций на территории обителей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU