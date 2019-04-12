2019-04-12T20:43:47+03:00
Общество

В Великих Луках появится центр малой авиации

Уже разработаны некоторые из предпроектных решений
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Великих Луках на базе закрытого аэропорта планируют создать центр базирования малой авиации.В Великих Луках на базе закрытого аэропорта планируют создать центр базирования малой авиации.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Великих Луках в ближайшие годы может быть создан центр базирования малой авиации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью агентству «Диалог».

- Город находится довольно далеко от Пскова, и ему объективно нужно собственное сообщение для нормального развития. Сейчас на всех инстанциях эту тему обозначаем, просчитываем возможные варианты., - сказал он.

Уже роведена оценка сохранившегося имущества аэропорта города, «есть определенные предпроектные решения», «нашли потенциального кандидата на эту роль», рассказал глава региона.

- Комплекс много лет находился в запустении, нужно финансирование на его восстановление. Но это реальная история не самого отдалённого будущего, - добавил он.

КСТАТИ

Авиасообщение активно развивается в Псковской области. В 2018 году возобновлены перелеты по маршруту «Псков — Москва», с 4 июня 2019 года начнут летать самолеты из Пскова в Сочи, в перспективе перелеты в Калининград и Кавминводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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