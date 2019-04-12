Михаил Ведерников: Туризм — это целая система вызовов и ответов для Псковской области

СЕГОДНЯ 21:17 2019-04-12T21:17:35+03:00

Власти региона планируют развивать данное направление, и для этого намерены привлечь около 12 млрд рублей

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- Туризм в Псковской области — интересная тема. Это целая система вызовов и ответов, с которой нужно систематически работать на всех уровнях , - заявил в интервью агентству «Диалог» глава региона Михаил Ведерников.

Памятников и интересных для туристов объектов на псковской земле множество. Вопрос только в том, что сегодня из-за нехватки финансирования многие объекты невозможно отреставрировать и впоследствии включить в туристические маршруты. При этом «в каждом районе есть потенциал для туристического кластера», уточнил губернатор.

- Недавно прошло первое заседание АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области», которое было создано по поручению президента. С его помощью планируется привлечь в течение 5 лет порядка 12 млрд рублей на восстановление более чем 20 объектов, - добавил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU