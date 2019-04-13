Пять десятиклассников из Псковской области поедут на олимпиаду "Умники и умницы" в Москву

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-13T11:29:31+03:00

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Как рассказали "Комсомольской правде -Псков" в администрации области, в столиц у на финал состязаний самых умных школьников поедут пять десятиклассников. Это три умницы - ученица Псковского таможенно-правового лицея Юлия Егорова, учащаяся Естественно-математического лицея Пскова Кристина Савина, ученица Псковского технического лицея Анастасия Торгуд. Также в Москву отправятся ученик Локнянской средней школы Николай Блинов и учащийся школы № 1 Острова Антон Костюкевич.

В олимпиаде «Умники и умницы» в области участвовали 19 учащихся 10-ых классов из Пскова, Бежаницкого, Локнянского, Куньинского, Новоржевского, Островского, Невельского, Пушкиногорского и Себежского районов. В этом году олимпиад у посвятили Дню космонавтики и космосу.

Жюри регионального этапа возглавил автор и ведущий всероссийской олимпиады, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений МИД России Юрий Вяземский.

ИСТОЧНИК KP.RU