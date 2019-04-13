Псковичка Юлия Егорова стала абсолютным победителем регионального этапа «Умников и умниц»
Как узнала "Комсомольская правда -Псков", Юлия Егорова учится в Псковском погранично-таможенном лицее Пскова (школа №22).
- Совершенно случайно узнала от победителя прошлого года Михаила Сербина (вместе занимаемся английским языком в студии), что будет проводиться региональный этап игры, - рассказала победительница псковскому изданию "АиФ-Псков". - Месяц назад Центр одаренных детей объявил тему «История космонавтики в России». Сначала надо было написать эссе «Российская космонавтика: вчера, сегодня, завтра». Это был отборочный тур».
На отборочном этапе девушка набрала самый высокий результат - 90 %. На очных состязаниях 12 апреля в присутствии бессменного ведущего Юрия Вяземского десятиклассница также набрала самое большое количество очков и стала победительнице.
Юля Егорова Занимается в хореографическом ансамбле «Мозаика», увлекается историей и участвует в олимпиадах разных уровней.
ИСТОЧНИК KP.RU