Псковичка Юлия Егорова стала абсолютным победителем регионального этапа «Умников и умниц»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-13T11:49:01+03:00

Десятиклассница в пятерке сильнейших участников поедет на олимпиаду в Москву

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Как узнала "Комсомольская правда -Псков", Юлия Егорова учится в Псковском погранично-таможенном лицее Пскова (школа №22).

- Совершенно случайно узнала от победителя прошлого года Михаила Сербина (вместе занимаемся английским языком в студии), что будет проводиться региональный этап игры, - рассказала победительница псковскому изданию "АиФ-Псков". - Месяц назад Центр одаренных детей объявил тему «История космонавтики в России». Сначала надо было написать эссе «Российская космонавтика: вчера, сегодня, завтра». Это был отборочный тур».

На отборочном этапе девушка набрала самый высокий результат - 90 %. На очных состязаниях 12 апреля в присутствии бессменного ведущего Юрия Вяземского десятиклассница также набрала самое большое количество очков и стала победительнице.

Юля Егорова Занимается в хореографическом ансамбле «Мозаика», увлекается историей и участвует в олимпиадах разных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU