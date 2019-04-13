2019-04-13T15:44:38+03:00
Общество

В Пскове вице-губернатор стала диктатором на "Тотальном диктанте"

Проверка грамотности проходит на 8 площадках города
Василиса Алексеева
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Вера Емельянова в прошлом учительВера Емельянова в прошлом учительФото: Андрей СТЕПАНОВ
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"Тотальный диктант" на площадке в проектном офисе «Команды 2018» диктовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, рассказала "Комсомольской правде-Псков" официальный координатор «Тотального диктанта» в Пскове Ольга Родина.

"Тотальный диктант " в Пскове проходит 13 апреля на 8 площадках. Результаты акции будут известны уже 15 апреля.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В Пскове диктант проходит уже 5 лет. В этом году к диктанту можно было подготовиться на бесплатных курсах «Русский по пятницам», которые проходили в проектном офисе «Команды 2018».

Кроме Веры Емельяновой текст читали старейший преподаватель факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Лариса Костючук, преподаватели ПсковГУ Светлана Лукьянова, Вадим Андреев, корреспондент ГТРК «Псков» Дина Дабришюте. Бессменным председателем экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Пскове является заведующая кафедрой русского языка и русского языка как иностранного Лариса Попкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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