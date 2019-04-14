МЧС объявило штормовое предупреждение по Псковской области

СЕГОДНЯ 00:39 2019-04-14T00:39:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в ГУ МЧС РФ по Псковской области с 14 апреля с территории юго – западных районов Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - 4-го класса по региональной шкале.

Специалисты службы, призывают жителей и гостей Псковской области быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, беречь имущество и свое здоровье.

-Не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар ,- отметили в МЧС. - На отдыхе будьте осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами.

В любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01" , с мобильных телефонов "112" или "101".

ИСТОЧНИК KP.RU