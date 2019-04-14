В Пскове 33 человека написали "Тотальный диктант" на пятерку
В Пскове подвели итоги "Тотального диктанта". Как рассказали "Комсомольской правде" организаторы , свою грамотность проверяли 286 человек, но работы сдали 285.
На "отлично" с текстом справились 33 человека. Оценку "хорошо" получили 110 человек.
- Традиционно перед проведением диктанта на кафедре русского языка и РКИ ПсковГУ для обсуждения особенностей интонирования текста собралась команда диктаторов – преподавателей кафедры. Диктант содержал большое количество предложений, в которых допускалась вариативная постановка знаков препинания. Самую большую трудность, как для чтения, так и для написания, составили случаи авторской расстановки знаков препинания. На подведение итогов ушло чуть больше трех часов, - рассказала доцент кафедры русского языка и РКИ ПсковГУ, главный эксперт «Тотального диктанта» в Псковской области Лариса Попкова.
Есть и те, кто за диктант получил "двойку". По словам организаторов, эти люди могут попробовать свои силы в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU