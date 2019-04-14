2019-04-14T10:30:09+03:00
Общество

В Пскове 33 человека написали "Тотальный диктант" на пятерку

Оценку "хорошо" получили 110 псковичей
Василиса Алексеева
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Подготовиться к диктанту можно было на курсах.Подготовиться к диктанту можно было на курсах.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове подвели итоги "Тотального диктанта". Как рассказали "Комсомольской правде" организаторы , свою грамотность проверяли 286 человек, но работы сдали 285.

На "отлично" с текстом справились 33 человека. Оценку "хорошо" получили 110 человек.

- Традиционно перед проведением диктанта на кафедре русского языка и РКИ ПсковГУ для обсуждения особенностей интонирования текста собралась команда диктаторов – преподавателей кафедры. Диктант содержал большое количество предложений, в которых допускалась вариативная постановка знаков препинания. Самую большую трудность, как для чтения, так и для написания, составили случаи авторской расстановки знаков препинания. На подведение итогов ушло чуть больше трех часов, - рассказала доцент кафедры русского языка и РКИ ПсковГУ, главный эксперт «Тотального диктанта» в Псковской области Лариса Попкова.

Есть и те, кто за диктант получил "двойку". По словам организаторов, эти люди могут попробовать свои силы в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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