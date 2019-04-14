Усадьбу Пушкиных и Ганнибалов в Михайловском закроют на уборку

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-14T10:50:43+03:00

Посетители не смогут побывать в музеях с 15 по 19 апреля

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Мемориальную усадьбу Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» в понедельник, 15 апреля, закроют для посещения. В этот день будут проводить неотложные ремонтные и хозяйственные работы, рассказала "Комсомольской правде-Псков" пресс-атташе Государственного Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Музей-усадьба будет закрыт до 19 апреля включительно, а затем возобновит работу по обычному «зимнему» расписанию.

Также пресс-атташе сообщила, что с 1 мая «Михайловское» перейдёт на график «высокого сезона»: посетителей в музеях-усадьбах будут принимать не только без выходных, но и дольше обычного в вечерние часы. До 20:00 по субботам и до 18:00 в остальные дни недели.

ИСТОЧНИК KP.RU