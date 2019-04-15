В Пскове сирота получила жилье после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-15T10:14:20+03:00

Из-за недосмотра властей она была вынуждена жить у своих знакомых

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В Пскове сирота получила положенное по закону жилье лишь после вмешательства прокуратуры.

Как рассказали «Комсомольской Правде -Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, местные власти не торопились исполнять нормы жилищного законодательства.

Из-за своего финансового положения, не имея возможности снимать жилье, сирота вынуждена была жить у своих знакомых. Она обратилась в прокуратуру за помощью.

По факту ее обращения провели прокурорскую проверку, которая и обнажила игнорирование местными властями действующих норм жилищного законодательства. По результатам проверки в районный суд направили исковое заявление. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал власти выполнить свои обязательства. На данный момент сирота уже получила благоустроенную квартиру в черте города.

ИСТОЧНИК KP.RU