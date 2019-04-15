В Палкино женщина погибла во время пожара в жилом доме

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-15T12:58:23+03:00

Женщина погибла на пожаре в доме, а мужчину удалось спасти. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Палкино во время пожара в в двухквартирном жилом доме по улице Заречной погибла местная 56-летняя жительница.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Вызов на пульт дежурного поступил в 21.46 в субботу 13 апреля, пожарным позвонили соседи погибшей женщины, живущие неподалеку. Пятеро пожарных на двух автоцистернах сразу же выдвинулись на место происшествия, однако к моменту их прибытия в двухквартирный жилой дом уже почти целиком успела выгореть изнутри.

Из огня удалось спасти мужчину, предположительно находящегося в гостях у погибшей. Он получил ожоги головы и спины 2 и 3 степени и был сразу же госпитализирован. Из-за тяжелого состояния он пока не рассказал свою версию произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU