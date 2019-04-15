2019-04-15T13:11:32+03:00
Общество

На железнодорожном маршруте "Псков-Дно-Псков" появятся дополнительные поезда

Поезда начнут курсировать с 30 апреля
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Добраться до Дно станет прощеДобраться до Дно станет прощеФото: Андрей СТЕПАНОВ
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С 30 апреля по 31 октября будут курсировать поезда № 6659 и № 6660 по маршрутам «Дно - Псков» и «Псков - Дно», сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе компании Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд № 6659, курсирующий по маршруту «Дно - Псков» , будет отправляться в 17:30 и прибывать на пункт назначения в 20:15. Поезд будет ходить по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд № 6660, курсирующий по маршруту «Псков - Дно» будет отходить в 8:15 и прибывать в 11:05 по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В компании просят обратить внимание, что с 1 по 30 мая график движение этих же поездов будет немного изменен . Подробнее с расписание поездов можно ознакомится на сайте www.ppk-piter.ru. Расписание также вывесят на станциях и вокзалах.

Решение об введении в график дополнительных пригородных поездов № 6660 и № 6659 и было принято по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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