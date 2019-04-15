10 месяцев исправительных работ получила псковичка за неисполнение материнского долга

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-15T16:29:27+03:00

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В Пскове за неисполнение материнского долга осудили местную жительницу.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области, у женщины скопилась крупная задолженность по алиментам – 140 тысяч рублей.

Женщина долгое время проживала отдельно от своего сына, по решению суда ее лишили родительских прав. Помимо всего прочего ее обязали платить алименты, поскольку сын является несовершеннолетним.

Осужденная, несмотря на то, что являлась трудоспособной, не принимала никаких мер к поиску работы. Материальной помощи своему сыну не оказывала, фактически не общалась с ним. Как результат – возбуждение против нее уголовного дела. Ее вина была полностью доказана, и суд назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU