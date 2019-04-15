В Пскове состоится выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-15T17:15:28+03:00

Выставка пройдет с 20 апреля по 20 мая в галерее «Цех»

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В Пскове в галерее «Цех» состоится выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе».

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, в экспозицию выставки войдет множество фотографий, документов, предметов быта миллионов советских граждан, угнанных на принудительные работы в Третий Рейх.

Большинство экспонатов будут представлены благодаря кропотливому труду московских школьников, которые разобрали коробки с почти четырнадцатью тысячами документов, принадлежащих благотворительному обществу «Международный мемориал». Почти все результаты их труда были оцифрованы, а самые интересные экспонаты и «говорящие» фотографии как раз и вошли в выставку «Postscriptum».

Открытие выставки запланировано на 16:00 20 апреля, она будет открыта ежедневно до 19:00 вплоть до 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU