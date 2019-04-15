Великолучанин Сергей Фирсанов стал серебряным призером на Чемпионате России по велосипедному спорту

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-15T17:59:19+03:00

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Великолучанин Сергей Фирсанов завоевал серебряную награду на Чемпионате России по велосипедному спорту, прошедшему в городе Судаке.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Сергей преодолел дистанцию протяженностью 130 км за 3,59 часа.

Сложные горные участки трассы с перепадами высот не помешали ему отлично проявить себя на высочайшем уровне, оставив позади многих именитых спортсменов нашей страны.

Текущий сезон для великолучанина пока складывается более чем удачно – до этого на Всероссийских соревнованиях в групповой гонке на 120 километров он занял 1-е место, в гонке на 170 километров — 2-е место.

Кроме того, в 2012 году Сергей вошел в состав сборной России на чемпионате мира в Испании, завоевав золото в гонке «Вуэльта Мадрида». Стоит также отметить, что псковская федерация велоспорта поставляет в сборную страны уже 12 спортсменов, это наивысшая цифра в сравнении с другими субъектами нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU