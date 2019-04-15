В минприроды обсудили переход на новую схему обращения с ТКО в Псковской области

15 Апр 21:51 2019-04-15T21:51:57+03:00

В министерстве природных ресурсов и экологии РФ заслушали доклады регионов о внедрении новой схемы обращения с ТКО. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В Москве обсудили переход регионов на новые схемы обращения с ТКО. На коллегии министерства природных ресурсов и экологии выступил, в том числе, и губернатор Псковской области, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона.

Он подчеркнул «максимально открытый характер» всей проводимой работы, рассказал о введении льгот при плате за мусор для многодетных семей, ветеранов и инвалидов. Из недостатков назвал нехватку контейнеров в регионах, недостаток общения с населением со стороны регоператора. Однако, отметил он, все возникающие вопросы «решаются в рабочем порядке».

Сейчас в Псковской области внедрены интерактивные карты мусора, ликвидируются несанкционированные свалки, идет работа с управляющими компаниями для недопущения двойной оплаты одной вывоза и утилизации отходов.

-Мы системно занимаемся реформой и находимся в плотном рабочем контакте c региональным оператором. Работы еще много, но, уверен, что большинство сложностей к концу года будет решено, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU