Около 2000 добровольцев привлекут на уборку берегов псковских озер
С апреля по июнь в Псковской области предполагается убрать от мусора берега озер. Всего в планах значится около 16 километров береговой линии, сообщили «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе администрации региона. Некоторые детали предстоящей работы озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Работы предстоит реализовать в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». К ним привлекут около 2000 добровольцев.
В рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидируют свалку в Пскове, нефтешламовое хранилище в Невеле. Финансирование этих работ предполагается получить на конкурсной основе.
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ИСТОЧНИК KP.RU