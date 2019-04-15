Около 2000 добровольцев привлекут на уборку берегов псковских озер

15 Апр 22:17 2019-04-15T22:17:39+03:00

Результаты экологических проектов и госпрограмм в регионах обсудили в минприроды 15 апреля. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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С апреля по июнь в Псковской области предполагается убрать от мусора берега озер. Всего в планах значится около 16 километров береговой линии, сообщили «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе администрации региона. Некоторые детали предстоящей работы озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Работы предстоит реализовать в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». К ним привлекут около 2000 добровольцев.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидируют свалку в Пскове, нефтешламовое хранилище в Невеле. Финансирование этих работ предполагается получить на конкурсной основе.

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15 апреля в Москве, на заседании коллегии минприроды обсуждали реализацию в регионах мероприятий по введению новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU