Более 9 миллионов саженцев деревьев и кустарников вырастят в Псковской области для восстановления лесов

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-16T08:39:06+03:00

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В этом году в Псковской области восстановят лес на площади 4,4 тысячи гектаров, что на 200 гектаров больше прошлогоднего уровня, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации области со ссылкой на доклад губернатора Михаила Ведерникова на заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии РФ под руководством министра Дмитрия Кобылкина, которое проходило в Москве.

Для этого вырастят почти 9 миллионов саженцев деревьев и кустарников. Почти 90% объемов лесовосстановления зависит от арендаторов лесных участков, отметил глава региона. Между тем, штрафы для них не сопоставимы с необходимыми затратами. В этой связи губернатор предложил разработать федеральную процедуру расторжения договоров аренды за неисполнение мероприятий по воспроизводству лесов.

На заседании в Минэко глава области также доложил о ходе реализации в регионе «мусорной» реформы и национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU