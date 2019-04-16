Почти 3,5 тысячи человек болеют ОРВИ в Псковской области.

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-16T09:36:48+03:00

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Почти 3,5 тысячи псковичей ушли в Псковской области на больничный из-за ОРВИ .

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области , с 8 по 14 апреля в регионе медики зарегистрировали 3 тысячи 443 случая заболевания острыми распираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), 1 тысяча 591 подхвативший вирус человек из этого числа - жители областного центра.

Заболеваемость по области в середине апреля снизилась - ниже недельного эпидемического порога на 47%, в Пскове - на 21,2%.

Госпитализировали на прошлой неделе 57 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 26 больных с признаками ОРВИ, у двух обнаружен парагрипп (1,3), у двух – РС – вирусы, у четверых – аденовирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU