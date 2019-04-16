В Пскове бывшего руководителя "Ростэк" осудили за миллионный долг перед работниками

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-16T10:13:14+03:00

Работали, работали, а зарплату не получали. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Всего зарплату недополучил 31 человек

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В Пскове за невыплату зарплаты к административной ответственности привлекли бывшего руководителя акционерного общества «Ростэк».

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков в пресс-службе прокуратуры Псковской области, общая сумма задолженности составила более 1 миллиона рублей.

На момент прокурорской проверки в общей сложности зарплату недополучил 31 человек.

Решением Арбитражного суда Псковской области указанное акционерное общество признано банкротом. Бывший руководитель привлечен к административной ответственности за создание неблагоприятных условий труда для работников. Поскольку организация не могла выплатить долги самостоятельно, прокуратурой в ходе конкурса были привлечены сторонние кредиторы.

На данный момент все задолженности по зарплате перед бывшими работниками АО «Ростэк» уже погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU