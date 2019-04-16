В Пскове бывшего руководителя "Ростэк" осудили за миллионный долг перед работниками
В Пскове за невыплату зарплаты к административной ответственности привлекли бывшего руководителя акционерного общества «Ростэк».
Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков в пресс-службе прокуратуры Псковской области, общая сумма задолженности составила более 1 миллиона рублей.
На момент прокурорской проверки в общей сложности зарплату недополучил 31 человек.
Решением Арбитражного суда Псковской области указанное акционерное общество признано банкротом. Бывший руководитель привлечен к административной ответственности за создание неблагоприятных условий труда для работников. Поскольку организация не могла выплатить долги самостоятельно, прокуратурой в ходе конкурса были привлечены сторонние кредиторы.
На данный момент все задолженности по зарплате перед бывшими работниками АО «Ростэк» уже погашены.
ИСТОЧНИК KP.RU