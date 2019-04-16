В Куньинском районе директор школы выписывала премии своему мужу

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-16T11:04:15+03:00

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В Куньинском районе к дисциплинарной ответственности привлекли директора «Жижицкой средней общеобразовательной школы».

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, женщина, пользуясь своим служебным положением, неоднократно выписывала премию размером от пяти до двенадцати тысяч рублей одному из учителей школы, который является ее супругом.

При этом, должные основания для премирования, как таковые, отсутствовали. Премии выписывались из бюджета школы. Профсоюзным органом решения по таким выплатам не принимались. При этом премирование остальных работников школы не проводилось должным образом.

В результате прокурорской проверки женщина была привлечена к дисциплинарной ответственности, все приказы о премировании ее супруга были аннулированы, а все средства возвращены в бюджет школы.

ИСТОЧНИК KP.RU