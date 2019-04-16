Гость ПАИ-live расскажет, как попасть на семейный фестиваль "Маленький чемпион"

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-16T11:23:30+03:00

Спросите, все что вас интересует о "Маленьком чемпионе"

Коммерческий директор "Медиахолдинга Псковской области" Елена Павлова расскажет все, что знает о фестивале и ответит на вопросы

Изменить размер текста: A A

Организатор фестиваля «Маленький чемпион», коммерческий директор Медиахолдинга Псковской области Елена Павлова станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live 16 апреля в 13:00, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в агентстве.

В Пскове продолжается регистрация участников ежегодного семейного фестиваля «Маленький чемпион», который состоится на площадке УСК «Олимп» 19 мая. Центральное событие праздника — спортивные соревнования среди детей от 6 месяцев до двух лет. На скорость малышам предстоит преодолеть дистанцию в 10 метров. Также на необычном турнире предусмотрен специальный «забег» для пап юных участников, конкурс на самую яркую газету в поддержку спортсменов, конкурс командного стиля, соревнование модников.

В прямом эфире Елена Павлова расскажет о ходе регистрации участников, о новинках в программе фестиваля этого года. Свои вопросы организатору «Маленького чемпиона» можно оставить на странице ПАИ-live.

ИСТОЧНИК KP.RU