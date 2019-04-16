2019-04-16T11:23:30+03:00
Общество

Гость ПАИ-live расскажет, как попасть на семейный фестиваль "Маленький чемпион"

Коммерческий директор "Медиахолдинга Псковской области" Елена Павлова расскажет все, что знает о фестивале и ответит на вопросы
Василиса Алексеева
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Организатор фестиваля «Маленький чемпион», коммерческий директор Медиахолдинга Псковской области Елена Павлова станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live 16 апреля в 13:00, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в агентстве.

В Пскове продолжается регистрация участников ежегодного семейного фестиваля «Маленький чемпион», который состоится на площадке УСК «Олимп» 19 мая. Центральное событие праздника — спортивные соревнования среди детей от 6 месяцев до двух лет. На скорость малышам предстоит преодолеть дистанцию в 10 метров. Также на необычном турнире предусмотрен специальный «забег» для пап юных участников, конкурс на самую яркую газету в поддержку спортсменов, конкурс командного стиля, соревнование модников.

В прямом эфире Елена Павлова расскажет о ходе регистрации участников, о новинках в программе фестиваля этого года. Свои вопросы организатору «Маленького чемпиона» можно оставить на странице ПАИ-live.

ИСТОЧНИК KP.RU

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