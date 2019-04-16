2019-04-16T13:43:08+03:00
Общество

В Пскове откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»

Это компания, отвечающая за вывоз твердых коммунальных отходов
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове откроют Центр для работы с клиентами компании "Экопром", отвечающей за вывоз мусора.В Пскове откроют Центр для работы с клиентами компании "Экопром", отвечающей за вывоз мусора.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове откроется центр по работе с клиентами компании «Экопром», которая отвечает за вывоз и утилизацию отходов в регионе. Информацию об этом озвучил директор компании Сергей Пайст на встрече с журналистами, передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков».

- Решение об открытии специального центра для работы с клиентами было принято неслучайно, - заявил Сергей Пайст. – Мы продолжаем получать огромное количество звонков в наш call-центр, в день их насчитывается более одной тысячи. С появлением центра обслуживания клиенты компании смогут обратиться к нам лично - как с жалобами, так и с предложениями. Кроме того, в центре можно будет заключать договоры на предоставление услуг компании, а также получать все необходимые консультации.

Кроме того, планируется создание единой базы плательщиков услуг по вывозу твердых отходов для более точного расчета оказываемых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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