Великолучанка лишилась 170 тысячи рублей после звонка мошенника

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-16T15:02:52+03:00

Дойдет ли до суда над мошенником, пока неизвестно Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Жительница Великих Лук стала жертвой телефонных мошенников. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на номер женщины позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он предупредил женщину о том, что с ее банковского счета неизвестные пытаются списать кругленькую сумму денег.

Для предотвращения съема средств он потребовал указать реквизиты карты, которой владела женщина. Она поспешила сообщить ему требуемую информацию. В результате через некоторое время с ее карты были списаны 170 тысяч рублей.

Женщина сразу же обратилась в полицию. В данный момент возбуждено уголовное дело, полицейские пытаются установить личность преступников. В связи с этим полицейские просят быть всех граждан более осмотрительными и не сообщать данные банковских счетов третьим лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU