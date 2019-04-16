Россельхознадзор запретил ввоз 250 кг мяса из Республики Беларусь на территорию Псковской области

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-16T15:09:51+03:00

Мясная продукция не имела требуемой документации и перевозилась без холодильного оборудования

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На российско-белорусском участке границе в деревне Долосцы Себежского района сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз на территорию Псковской области более 250 килограмм мясной продукции.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Управления Россельхознадзхора по Псковской области, мясная продукция не имела требуемых товаросопроводительных документов, несмотря на то, что ее хотели продавать на территории региона. Из-за этого было крайне затруднительно признать ее безопасной для приема в пищу.

Кроме того, налицо был факт грубейшего нарушения правил транспортировки – мясо перевозилось без необходимого холодильного оборудования.

На данный момент партия мяса была отправлена на пункт отправления в Республику Беларусь. В отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU