Двенадцатилетний дзюдоист Дилшод Бахронов из Пскова завоевал золото на первенстве СЗФО
Юный псковский дзюдоист, двенадцатилетний Дилшод Бахронов, завоевал золото на первенстве Северо-Западного федерального округа.
Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, Дилшод выиграл все четыре схватки, предусмотренные регламентом соревнований.
На пути к золотому титулу он лицом к лицу встретился с сильнейшими дзюдоистами Северо-Западного федерального округа.
Юноша выступал в весовой категории до 42 килограммов.
На соревнованиях он представлял детско-юношеский спортивный центр «Бригантина». Теперь Дилшод Бахронов будет представлять наш регион на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 16 по 20 мая 2019 года в Апатитах.
Подготовкой спортсмена занимается прославленный тренер Беги Нанскани, мастер спорта СССР по дзюдо и председатель федерации дзюдо города Пскова.
ИСТОЧНИК KP.RU