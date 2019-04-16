2019-04-16T15:20:19+03:00
Спорт

Двенадцатилетний дзюдоист Дилшод Бахронов из Пскова завоевал золото на первенстве СЗФО

Теперь он будет представлять Северо-Западный федеральный округ на Всероссийских соревнованиях
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Подросток поедет на всероссийские соревнованияПодросток поедет на всероссийские соревнованияФото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Юный псковский дзюдоист, двенадцатилетний Дилшод Бахронов, завоевал золото на первенстве Северо-Западного федерального округа.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, Дилшод выиграл все четыре схватки, предусмотренные регламентом соревнований.

На пути к золотому титулу он лицом к лицу встретился с сильнейшими дзюдоистами Северо-Западного федерального округа.

Юноша выступал в весовой категории до 42 килограммов.

На соревнованиях он представлял детско-юношеский спортивный центр «Бригантина». Теперь Дилшод Бахронов будет представлять наш регион на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 16 по 20 мая 2019 года в Апатитах.

Подготовкой спортсмена занимается прославленный тренер Беги Нанскани, мастер спорта СССР по дзюдо и председатель федерации дзюдо города Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковском районе планируют построить детский сад на 270 мест
Более 80 миллионов рублей в Псковской области выделили на профилактику лесных пожаров
В Пскове сотрудникам ДПС пришлось гоняться по городу за пьяным водителем
Россельхознадзор запретил ввоз 250 кг мяса из Республики Беларусь на территорию Псковской области
Великолучанка лишилась 170 тысячи рублей после звонка мошенника
В Пскове откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
В Псковскую область поставлены 5,5 тысяч новых контейнеров для мусора
Гость ПАИ-live расскажет, как попасть на семейный фестиваль "Маленький чемпион"
В Куньинском районе директор школы выписывала премии своему мужу
В Пскове бывшего руководителя "Ростэк" осудили за миллионный долг перед работниками
Почти 3,5 тысячи человек болеют ОРВИ в Псковской области.
Более 9 миллионов саженцев деревьев и кустарников вырастят в Псковской области для восстановления лесов
Около 2000 добровольцев привлекут на уборку берегов псковских озер
В минприроды обсудили переход на новую схему обращения с ТКО в Псковской области
Великолучанин Сергей Фирсанов стал серебряным призером на Чемпионате России по велосипедному спорту
В Пскове состоится выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»
10 месяцев исправительных работ получила псковичка за неисполнение материнского долга
В Псковской области потребители наворовали электроэнергии на 17 миллионов рублей
На железнодорожном маршруте "Псков-Дно-Псков" появятся дополнительные поезда
В Палкино женщина погибла во время пожара в жилом доме
Юный псковский танцор завоевал серебро на международном конкурсе