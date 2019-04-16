Двенадцатилетний дзюдоист Дилшод Бахронов из Пскова завоевал золото на первенстве СЗФО

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-16T15:20:19+03:00

Теперь он будет представлять Северо-Западный федеральный округ на Всероссийских соревнованиях

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Юный псковский дзюдоист, двенадцатилетний Дилшод Бахронов, завоевал золото на первенстве Северо-Западного федерального округа.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, Дилшод выиграл все четыре схватки, предусмотренные регламентом соревнований.

На пути к золотому титулу он лицом к лицу встретился с сильнейшими дзюдоистами Северо-Западного федерального округа.

Юноша выступал в весовой категории до 42 килограммов.

На соревнованиях он представлял детско-юношеский спортивный центр «Бригантина». Теперь Дилшод Бахронов будет представлять наш регион на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 16 по 20 мая 2019 года в Апатитах.

Подготовкой спортсмена занимается прославленный тренер Беги Нанскани, мастер спорта СССР по дзюдо и председатель федерации дзюдо города Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU