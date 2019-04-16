В Пскове сотрудникам ДПС пришлось гоняться по городу за пьяным водителем

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-16T17:05:37+03:00

Водитель кинул машину и убежал, но его все равно задержали

Изменить размер текста: A A

В Пскове после продолжительной погони сотрудники ДПС задержали нетрезвого 26-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-2115».

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, погоня началась в 15 апреля в 22 часа у дома №70 по Рижскому проспекту.

Инспекторы попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал взмах жезла и попытался скрыться. За ним сразу же была организована погоня. Несмотря на неоднократные призывы остановиться, которые инспекторы озвучивали через громкую связь, водитель успел проехать по улицам Юбилейной, Достовалова, Шестака. Кинув машину на Рижском проспекте, он попытался убежать, однако быстро был задержан.

Медицинское освидетельствование подтвердило догадки сотрудников ДПС. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU