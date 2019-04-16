2019-04-16T17:58:21+03:00
Общество

Более 80 миллионов рублей в Псковской области выделили на профилактику лесных пожаров

В зоне особого внимания 53 населенных пункта, граничащих с лесными массивами.
Василиса Алексеева
Поделиться:
На защиту лесов в Псковской области выделили миллионы рублей.На защиту лесов в Псковской области выделили миллионы рублей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

На меры пожарной безопасности и организацию мероприятий по защите лесов в областном бюджете предусмотрели 32 млн рублей, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации.

Дополнительно в рамках федерального проекта «Экология» для обеспечения пожарной безопасности лесного фонда выделено более 49 млн рублей.

В зоне особого внимания 53 населенных пункта, граничащих с лесными массивами. Обустроено 104 км противопожарных минерализованных полос, проведена опашка территорий. Для своевременного обнаружения лесных пожаров функционирует система «Лесохранитель», которая покрывает более 90% земель лесного фонда. Для ликвидации палов травы и природных пожаров сформированы патрульно-маневренные и патрульные группы, насчитывающие в общей сложности 151 единицу техники и более 450 человек. Для тушения лесных пожаров оборудовано 5 пожарно-химических станций, на вооружении которых находятся 109 единиц техники. Для ликвидации возможных ЧС вследствие природных пожаров сформирована аэромобильная группировка в количестве 60 человек и 7 единиц техники. Состав сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации природных пожаров, составляет боле 4 тысяч человек и 576 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковском районе планируют построить детский сад на 270 мест
В Пскове сотрудникам ДПС пришлось гоняться по городу за пьяным водителем
Двенадцатилетний дзюдоист Дилшод Бахронов из Пскова завоевал золото на первенстве СЗФО
Россельхознадзор запретил ввоз 250 кг мяса из Республики Беларусь на территорию Псковской области
Великолучанка лишилась 170 тысячи рублей после звонка мошенника
В Пскове откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
В Псковскую область поставлены 5,5 тысяч новых контейнеров для мусора
Гость ПАИ-live расскажет, как попасть на семейный фестиваль "Маленький чемпион"
В Куньинском районе директор школы выписывала премии своему мужу
В Пскове бывшего руководителя "Ростэк" осудили за миллионный долг перед работниками
Почти 3,5 тысячи человек болеют ОРВИ в Псковской области.
Более 9 миллионов саженцев деревьев и кустарников вырастят в Псковской области для восстановления лесов
Около 2000 добровольцев привлекут на уборку берегов псковских озер
В минприроды обсудили переход на новую схему обращения с ТКО в Псковской области
Великолучанин Сергей Фирсанов стал серебряным призером на Чемпионате России по велосипедному спорту
В Пскове состоится выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»
10 месяцев исправительных работ получила псковичка за неисполнение материнского долга
В Псковской области потребители наворовали электроэнергии на 17 миллионов рублей
На железнодорожном маршруте "Псков-Дно-Псков" появятся дополнительные поезда
В Палкино женщина погибла во время пожара в жилом доме
Юный псковский танцор завоевал серебро на международном конкурсе