Более 80 миллионов рублей в Псковской области выделили на профилактику лесных пожаров

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-16T17:58:21+03:00

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На меры пожарной безопасности и организацию мероприятий по защите лесов в областном бюджете предусмотрели 32 млн рублей, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации.

Дополнительно в рамках федерального проекта «Экология» для обеспечения пожарной безопасности лесного фонда выделено более 49 млн рублей.

В зоне особого внимания 53 населенных пункта, граничащих с лесными массивами. Обустроено 104 км противопожарных минерализованных полос, проведена опашка территорий. Для своевременного обнаружения лесных пожаров функционирует система «Лесохранитель», которая покрывает более 90% земель лесного фонда. Для ликвидации палов травы и природных пожаров сформированы патрульно-маневренные и патрульные группы, насчитывающие в общей сложности 151 единицу техники и более 450 человек. Для тушения лесных пожаров оборудовано 5 пожарно-химических станций, на вооружении которых находятся 109 единиц техники. Для ликвидации возможных ЧС вследствие природных пожаров сформирована аэромобильная группировка в количестве 60 человек и 7 единиц техники. Состав сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации природных пожаров, составляет боле 4 тысяч человек и 576 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU