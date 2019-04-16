В Псковском районе планируют построить детский сад на 270 мест

СЕГОДНЯ 18:30 2019-04-16T18:30:22+03:00

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В Псковском районе планируют построить детский сад , который смогут посещать 270 малышей, узнала "Комсомольская правда -Псков".

Документацию на сайте госзакупок разместила Администрация Псковского района. Как следует из текста детское дошкольное учреждение планируется построить на улице Юбилейной в деревне Неёлово-2 Псковского района. На строительство здания потребуется около 215 миллионов 452 тысяч 198 рублей. Эти деньги выделят из бюджета муниципального образования «Псковский район» за счет субсидии федерального бюджета.

Ранее сообщалось, в настоящее время в Псковской области наиболее крупными застройщиками реализуется 8 проектов комплексной застройки, в рамках которых до 2024 года планируется ввести более 1,8 млн кв. м жилой площади, 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный спортивный комплекс и медицинский центр.

ИСТОЧНИК KP.RU