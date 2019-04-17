Красногородский пенсионер вернул свою сельхозтехнику только с помощью полиции

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-17T10:28:53+03:00

Он дал попользоваться ей своему соседу, однако тот не торопился ее возвращать

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В Красногородском районе 80-летний житель одной из деревень вернул принадлежащую ему сельскохозяйственную технику только после вмешательства полиции.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, пенсионер дал свою технику во временное пользование двадцатитрехлетнему соседу.

Было передано все необходимое для весенних посадочных работ - мотоблок, окучник, плуг. Однако обратно возвращать технику сосед вовсе не торопился. Кроме того, некоторое из того, что передал ему пенсионер, пришло в негодность. Хозяин требовал вернуть технику и возместить ущерб за поломанные части, но безуспешно. Пенсионер вынужден был обратиться в полицию. Молодого человека обязали выплатить штраф 5000 рублей за присвоение чужого имущества, а также возместить часть ущерба за испорченную технику – 19 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU