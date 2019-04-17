Администрация Instagram подтвердила подлинность аккаунта губернатора Псковской области
Инстаграм-аккаунт главы Псковской области Михаила Ведерникова прошел проверку на подлинность. Как передает Псковское агентство информации, подобная проверка проводится при возникновении страниц-дублеров, трак называемых фейков. По итогам проверки официальный аккаунт получил специальный синий значок в виде галочки.
Сейчас у страницы Михаила Ведерникова более 15,3 тысяч подписчиков. Страница ведется от первого лица, ежедневно на ней появляется от одного до нескольких постов, сопровождаемых фотографиями и видео.
При этом инстаграмм-аккаунт для главы региона является своего рода площадкой для обратной связи, пользователи могут оставлять в комментариях вопросы и обращения к губернатору, и получать реакцию на них.
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У кого из псковских чиновников еще пару лет назад были свои аккаунты и какие фотографии они выкладывали (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU