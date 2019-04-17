2019-04-17T11:28:43+03:00
Происшествия

В Себежском районе проводник поезда пытался провезти контрабандную партию телефонов стоимостью более миллиона рублей

Пограничники обнаружили контрабанду в ходе осмотра поезда
Дмитрий Мезенцев
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Телефоны на сумму один миллион рублей вез проводник поезда.Телефоны на сумму один миллион рублей вез проводник поезда.
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В Себежском районе на железнодорожном пункте досмотра пограничники выявили большую партию контрабандных телефонов, которую собирался ввезти на территорию России проводник поезда «Рига – Москва».

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, оценочная стоимость партии телефонов составила более одного миллиона рублей.

Всю контрабанду проводник хранил в нижнем шкафчике у себя в купе. Всего пограничники обнаружили 23 коробки с дорогостоящими телефонами.

Контрабанда была изъята и передана в руки Себежской таможни для принятия дальнейшего решения.

А в тот же день, также в Себежском районе, на выездном направлении у пропускном пункте «Убылинка» пограничники в ходе досмотра обнаружили более тысячи пачек безакцизной табачной продукции, спрятанной в тайниках грузового автомобиля «Мерседес». Груз изъят, водитель будет привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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