Псковича осудили за кражу сумки у прихожанки Храма Святых Жен Мироносиц

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-17T12:29:56+03:00

Ближайшие десять месяцев он проведет в колонии строгого режима

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В Пскове прошел суд на местным 58-летним жителем, укравшим сумку у прихожанки Храма Святых Жен Мироносиц.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, стоимость находившегося в сумке имущества составила 7 650 рублей.

Мужчина, пользуясь тем, что потерпевшая упустила свою сумку из виду, схватил ее и поспешил скрыться. Украденное имущество он в дальнейшем продал, а вырученные деньги потратил на свои личные нужды.

На момент совершения преступления он уже имел непогашенную судимость за совершение другого тяжкого преступления. Кроме того, неоднократно платил штраф и подвергался административному аресту за нарушение общественного порядка. С учетом всех отягчающих обстоятельств суд вынес наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU