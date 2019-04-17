Задержать пьяного водителя в Пскове помог 16-летний Олег Федоров

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-17T17:59:39+03:00

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16-летний учащийся Псковского агротехнического колледжа Олег Федоров с мамой и однокурсником возвращался домой и стал очевидцем происходившей погони за пьяным водителем. В какой-то момент правонарушитель бросил свои «Жигули» и стал убегать.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД по Псковской области, юноша заметил убегавшего от полицейских незнакомца, бросился ему наперерез и сбил с ног. Подоспевшие полицейские задержали водителя легковушки.

Олег Федоров занимается дзюдо, тренировки не прошли даром. Также он является и юнармейцем. В настоящее время в городской полиции решается вопрос о поощрении Олега Федорова.

Около 10 вечера , 15 апреля, сотрудники ДПС попытались остановить «ВАЗ-2115». Однако, водитель проигнорировал требование полицейских и продолжил движение в сторону улицы Юбилейной. Стражи порядка организовали преследование автомобиля правонарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU