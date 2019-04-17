В Пскове на форуме СО НКО «Содействие» муниципалитеты будут учиться технологиям написания грантов
В Пскове 19 апреля начнется форум СО НКО «Содействие». Специалисты будут учить некоммерческие организации работать более эффективно и результативно, рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы.
- Это очень ценно, когда люди хотят научиться быть более эффективными для развития региона, - пояснила программный директор форума, эксперт региональных, федеральных и международных конкурсов Наталья Грохольская,. - Мы планируем донести информацию о том, какие есть успешные практики в регионах, как можно перестроить свою работу, чтобы быть более успешными.
Эксперт также отметила , что перед Псковской области стоят определенные задачи с точки зрения социально-экономического развития, и НКО всегда хотят быть полезными. НКО смогут обучиться неким технологиям. На мероприятие приглашены представители муниципальных образований, и они поймут, для чего им нужны НКО и, как с ними грамотно работать.
ИСТОЧНИК KP.RU