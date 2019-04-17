В Пскове на форуме СО НКО «Содействие» муниципалитеты будут учиться технологиям написания грантов

17 Апр 21:41 2019-04-17T21:41:59+03:00

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В Пскове 19 апреля начнется форум СО НКО «Содействие». Специалисты будут учить некоммерческие организации работать более эффективно и результативно, рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы.

- Это очень ценно, когда люди хотят научиться быть более эффективными для развития региона, - пояснила программный директор форума, эксперт региональных, федеральных и международных конкурсов Наталья Грохольская,. - Мы планируем донести информацию о том, какие есть успешные практики в регионах, как можно перестроить свою работу, чтобы быть более успешными.

Эксперт также отметила , что перед Псковской области стоят определенные задачи с точки зрения социально-экономического развития, и НКО всегда хотят быть полезными. НКО смогут обучиться неким технологиям. На мероприятие приглашены представители муниципальных образований, и они поймут, для чего им нужны НКО и, как с ними грамотно работать.

ИСТОЧНИК KP.RU