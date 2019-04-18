2019-04-18T09:58:51+03:00
Общество

Великолукскую колонию оштрафовали на 50 тысяч рублей за недочеты при организации труда заключенного

Его перевели с одного рабочего места на другое без необходимого приказа
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Был плотником стал маляром-незаконно.Был плотником стал маляром-незаконно.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Великолукскую исправительную колонию №5 оштрафовали на 50 тысяч рублей за недочеты при организации труда одного из заключенных.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, руководство колонии перевело заключенного с одной рабочей специальности на другую без необходимого в таких случаях официального приказа.

На заключенных колоний при выполнении определенной работы на территории учреждения также распространяются нормы трудового права. Мужчину перевели из плотников в маляры, игнорируя надлежащий порядок трудоустройства, кроме того, он не был ознакомлен с техникой безопасности на новом рабочем месте.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. По ее результатам исправительное учреждение было привлечено к административной ответственности за нарушение требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские десантники стали обладателями Кубка главнокомандующего ВДВ по танковому биатлону
Программа «Псковский гектар» даст возможность жителям Псковской области бесплатно обзавестись своей землей
Появилась схема расположения площадок Пасхального фестиваля в Пскове
В Порховском районе судебные приставы арестовали два автомобиля кредитного должника
В Великих Луках произошли две кражи денег с банковских карт
Медицинский вертолет в Псковской области в прошлом году перевез 131 пациента
Новое кресло-коляску купят псковской спортсменке-теннисистке Александре Васильевой
Жители Псковской области стали жить дольше
Школы вождения в Псковской области будут жестче контролировать
Квартиру сироты из Пушкиногорского района привели в порядок лишь после двух замечаний прокуратуры и огласки в СМИ
Ежегодный Пасхальный фестиваль пройдет на территории Псковского кремля
В Пскове на форуме СО НКО «Содействие» муниципалитеты будут учиться технологиям написания грантов
В Пскове начали продавать свежий снеток
Задержать пьяного водителя в Пскове помог 16-летний Олег Федоров
Екатерина Ломанова стала победителем конкурса «Студент года города Пскова»
Псковича осудили за кражу сумки у прихожанки Храма Святых Жен Мироносиц
В Себежском районе проводник поезда пытался провезти контрабандную партию телефонов стоимостью более миллиона рублей
Администрация Instagram подтвердила подлинность аккаунта губернатора Псковской области
Красногородский пенсионер вернул свою сельхозтехнику только с помощью полиции
В Псковском районе планируют построить детский сад на 270 мест
Более 80 миллионов рублей в Псковской области выделили на профилактику лесных пожаров