Великолукскую колонию оштрафовали на 50 тысяч рублей за недочеты при организации труда заключенного

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-18T09:58:51+03:00

Его перевели с одного рабочего места на другое без необходимого приказа

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Великолукскую исправительную колонию №5 оштрафовали на 50 тысяч рублей за недочеты при организации труда одного из заключенных.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, руководство колонии перевело заключенного с одной рабочей специальности на другую без необходимого в таких случаях официального приказа.

На заключенных колоний при выполнении определенной работы на территории учреждения также распространяются нормы трудового права. Мужчину перевели из плотников в маляры, игнорируя надлежащий порядок трудоустройства, кроме того, он не был ознакомлен с техникой безопасности на новом рабочем месте.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. По ее результатам исправительное учреждение было привлечено к административной ответственности за нарушение требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU