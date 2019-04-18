Ежегодный Пасхальный фестиваль пройдет на территории Псковского кремля

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-18T10:47:20+03:00

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Открытие мероприятия состоится 28 апреля в 12:00 за Собором Святой Троицы.Пасхальный фестиваль пройдет на территории Псковского кремля, за Собором Святой Троицы уже в восьмой раз.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Псковском городском молодежном центре, в программе готовящегося мероприятия - интерактивные площадки, игры с призами для гостей всех возрастов, ряды местных ремесленников и праздничный концерт с участием псковских вокальных и танцевальных коллективов. Лучшие кулинары Пскова изготовят эксклюзивные Пасхальные куличи, которые сможет купить любой желающий.

Все средства, полученные в ходе торговли, будут перечислены на лечение полуторагодовалой Ани Струковой, которая страдает редким генетическим заболеванием - синдромом врожденной центральной гиповентиляции или синдромом проклятия Ундины. Это заболевание при котором во сне ребенок не дышит. Сейчас в России диагностировано всего 28 детей с таким диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU