2019-04-18T11:36:29+03:00
Общество

Квартиру сироты из Пушкиногорского района привели в порядок лишь после двух замечаний прокуратуры и огласки в СМИ

Местные власти предоставили непригодную для жилья квартиру и тянули с ее ремонтом
Дмитрий Мезенцев
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Квартиру привели в порядок после вмешательства прокуратурыКвартиру привели в порядок после вмешательства прокуратурыФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Непригодную для жилья квартиру, которую власти Пушкиногорского района выделили ребенку-сироте.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, власти изначально выдали ребенку непригодную для жилья квартиру.

Ранее в ней проживал гражданин, который вел крайне антисоциальный образ жизни. После его пребывания квартира заплесневела, а на стенах появились множественные трещины. Эти условия не соответствуют требованиям жилищного законодательства, поскольку дети-сироты должны получать квартиры с выполненным текущим ремонтом.

Девушка начала обращаться в СМИ и писать жалобы в социальных сетях. После этого ситуацией заинтересовалась прокуратура. Они обязали местные власти объявить конкурс среди подрядчиков, готовых выполнить ремонт. Однако стоимость работ по контракту была существенно занижена. После повторного вмешательства прокуратуры цена контракта выросла вдвое. В настоящий момент ремонт уже окончен и квартира приведена в комфортное для жилья состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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