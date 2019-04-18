Школы вождения в Псковской области будут жестче контролировать

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-18T12:14:59+03:00

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Власти Псковской области намерены ужесточить контроль за работой школ вождения региона.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее решение связано с неудовлетворительным уровнем подготовки водителей, получающих водительские права.

Статистика неутешительная - в 84% происходящих на территории региона ДТП виноваты водители, грубо нарушающие ПДД, либо принимающие на дороге неверные решения в стрессовых ситуациях.

В данный момент обсуждаются наилучшие варианты усиления контроля над обучением водителей и работой инструкторов. Предложения разные: это и дополнительное тестирование преподавателей автошкол, личное присутствие на экзаменах специалистов комитета по образованию, а также организация трансляций экзаменов и итоговых испытаний на площадке и в городе через Интернет. Окончательный комплекс мер обещают озвучить через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU