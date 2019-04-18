Новое кресло-коляску купят псковской спортсменке-теннисистке Александре Васильевой
Новую инвалидную коляску купят псковской спортсменке, призеру чемпионата Европы по настольному теннису среди людей с поражением ОДА Александре Васильевой. Как узнала «Комсомольская правда-Псков», такое обещание дал глава региона Михаил Ведерников на приеме граждан в приемной президента России Владимира Путина 18 апреля.
Помочь приобрести новую коляску-кресло попросил личный тренер спортсменки Александр Мель, чтобы Александры могла готовиться к соревнованиям.
Распоряжении о выделении средств из резервного фонда Михаил Ведерников подпишет сегодня.
- Пусть тренируется на новой коляске. И будем ждать результатов, конечно, – сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU