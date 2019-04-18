Медицинский вертолет в Псковской области в прошлом году перевез 131 пациента

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-18T13:30:47+03:00

От скорости оказания медицинской помощи иногда зависит жизнь пациента Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Показатель вырос почти на 91 %

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Число пациентов, госпитализированных по экстренным показателям в течение первых суток, выросло почти до 91% выросло, рассказала Марина Гаращенко, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков.

В прошлом году поступило 245 заявок на использование медицинского вертолета из медицинских учреждений области, выполнен 131 полет, 131 человек эвакуирован, в том числе 5 детей.

Решение о госпитализации пациента на основании заявок из межрайонных центров принимают эксперты специального центра, который работает на базе Псковской областной клинической больницы. Во внимание берут состояние человека, графики изменений жизненных показателей, возможность транспортировки в этих условиях.

Пациентов бортами санавиации доставляют не только в Псков, но и в медицинские учреждения других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU