2019-04-18T13:30:47+03:00
Общество

Медицинский вертолет в Псковской области в прошлом году перевез 131 пациента

Показатель вырос почти на 91 %
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От скорости оказания медицинской помощи иногда зависит жизнь пациентаОт скорости оказания медицинской помощи иногда зависит жизнь пациентаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Число пациентов, госпитализированных по экстренным показателям в течение первых суток, выросло почти до 91% выросло, рассказала Марина Гаращенко, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков.

В прошлом году поступило 245 заявок на использование медицинского вертолета из медицинских учреждений области, выполнен 131 полет, 131 человек эвакуирован, в том числе 5 детей.

Решение о госпитализации пациента на основании заявок из межрайонных центров принимают эксперты специального центра, который работает на базе Псковской областной клинической больницы. Во внимание берут состояние человека, графики изменений жизненных показателей, возможность транспортировки в этих условиях.

Пациентов бортами санавиации доставляют не только в Псков, но и в медицинские учреждения других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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