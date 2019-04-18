В Великих Луках произошли две кражи денег с банковских карт
В Великих Луках зафиксированы два случая кражи банковских карт. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, общая сумма похищенных с карточек денег составила 42 тысячи рублей.
Одна из жительниц Великих Лук потеряла карту во время похода в магазин. К моменту, когда женщина обратилась в полицию, кто-то уже начал оплачивать покупки ее картой. Это оказалась местная 26-летняя неработающая жительница. К моменту, когда карта была заблокирована, она успела потратить две тысячи рублей. Карта была возвращена владелице.
Другой житель Великих Лук неудачно принимал гостей у себя дома по улице Зверева. Один из «товарищей», который зашел на огонек, приметил банковскую карту хозяина и незаметно украл ее. Позднее ему удалось снять с нее около 40 тысяч рублей. Главный подозреваемый – ранее судимый житель Великих Лук, привлекавшийся к уголовной ответственности за подобные преступления. Полицейские устанавливают все обстоятельства данного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU