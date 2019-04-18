В Порховском районе судебные приставы арестовали два автомобиля кредитного должника

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-18T15:46:35+03:00

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В Порховском районе судебные приставы арестовали два автомобиля, принадлежащих одному из кредитных должников.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области, мужчина имеет 6 непогашенных кредитов и в сумме задолжал банкам 370 тысяч рублей.

Кроме того, у него имеются непогашенные налоговые платежи на сумму 6 тысяч рублей. Свои обязательства мужчина исполнять не собирался. Кроме того, он наотрез отказался явиться в отдел судебных приставов. Приставы обратились в ГИБДД и выяснили, что должнику принадлежат два автомобиля – «ГАЗ» и «УАЗ». Прибыв на место жительства неплательщика, они обнаружили автомобили рядом с его домом. Мужчина пытался препятствовать аресту своего имущества, однако вскоре понял, что это бесполезно.

Теперь, если он не выплатит все свои долги, автомобили будут проданы, а средства, вырученные с продажи, пойдут в счет уплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU