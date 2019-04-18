Появилась схема расположения площадок Пасхального фестиваля в Пскове

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-18T16:01:24+03:00

Деньги собранные на фестивале пойдут на лечение полуторагодовалой Ани Струковой

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Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Псковском городском молодежном центре, площадка уже была осмотрена организаторами фестиваля.

Пасхальный фестиваль, традиционное ежегодно устраиваемое народное гуляние, пройдет уже в восьмой раз.

На территории кремля расположатся две интерактивные площадки, ряды ремесленников, сцена, площадка для выступления фольклорных коллективов, трапезная площадка.

Карта Пасхального фестиваля в Пскове

Также в преддверии фестиваля можно записаться на традиционный Пасхальный перезвон, заявки принимаются по ссылке https://vk.com/topic-180320462_39692194 .

Открытие мероприятия состоится 28 апреля в 12:00 за Троицким собор.

ИСТОЧНИК KP.RU