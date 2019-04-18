Программа «Псковский гектар» даст возможность жителям Псковской области бесплатно обзавестись своей землей
В Псковской области губернатор Михаил Ведерников анонсировал начало разработки законопроекта «Псковский гектар», по условиям которого можно будет бесплатно получить земельный участок.
Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, речь идет о безвозмездном выделении гражданам региона бесхозных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности.
Сейчас власти области взвешивают все «за» и «против» готовящегося законопроекта. Глава области подчеркнул, что надеется на помощь муниципалитетов в разработке, внедрении и соблюдении законопроекта в том случае, если он пройдет процедуру принятия.
Данная инициатива была озвучена в связи с Днем местного самоуправления, который празднуется 18 апреля.
Отметим, что подобный законопроект уже увидел свет, самыми первыми его испытали жители Дальневосточного федерального округа. Из наших соседей аналогичный законопроект уже разрабатывают в Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU